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На Вінниччині сусідські собаки на смерть загризли пенсіонерку

Собаки породи стаффордширський тер'єр зірвалися з прив'язі
У Вінницькій області дві собаки на смерть загризли 72-річну мешканку Козятинського району,
На Вінниччині сусідські собаки на смерть загризли пенсіонерку Фото: npu.gov.ua

Трагедія сталася в селі Вовчинець. Інформацію про подію поліція отримала від медиків о 16:20.

"Виїздом слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановлено, що коли пенсіонерка перебувала у дворі біля свого будинку, на неї накинулися дві сусідські собаки породи стаффордширський тер'єр, які зірвалися з прив'язі. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події. Власників тварин у той момент не було вдома", -  повідомляє прес-служба обласної поліції.

За даним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. У ході слідства будуть з'ясовані всі обставини смерті жінки.

Нагадаємо, що в селищі Андріївка, що в Харківській області, собака породи німецька вівчарка покусав чотирирічного хлопчика.

Окрім того, 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.

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15 02 2017 20:36
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