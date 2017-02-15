На Вінниччині сусідські собаки на смерть загризли пенсіонерку

У Вінницькій області дві собаки на смерть загризли 72-річну мешканку Козятинського району,

Трагедія сталася в селі Вовчинець. Інформацію про подію поліція отримала від медиків о 16:20.

"Виїздом слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановлено, що коли пенсіонерка перебувала у дворі біля свого будинку, на неї накинулися дві сусідські собаки породи стаффордширський тер'єр, які зірвалися з прив'язі. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події. Власників тварин у той момент не було вдома", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

За даним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. У ході слідства будуть з'ясовані всі обставини смерті жінки.

Нагадаємо, що в селищі Андріївка, що в Харківській області, собака породи німецька вівчарка покусав чотирирічного хлопчика.

Окрім того, 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.