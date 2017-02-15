На Вінниччині сусідські собаки на смерть загризли пенсіонерку
Трагедія сталася в селі Вовчинець. Інформацію про подію поліція отримала від медиків о 16:20.
"Виїздом слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановлено, що коли пенсіонерка перебувала у дворі біля свого будинку, на неї накинулися дві сусідські собаки породи стаффордширський тер'єр, які зірвалися з прив'язі. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події. Власників тварин у той момент не було вдома", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
За даним фактом поліцією внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. У ході слідства будуть з'ясовані всі обставини смерті жінки.
Нагадаємо, що в селищі Андріївка, що в Харківській області, собака породи німецька вівчарка покусав чотирирічного хлопчика.
Окрім того, 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру. Від отриманих травм чоловік помер.
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