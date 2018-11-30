На Вінниччині цивільним особам заборонили носити військову форму
Відповідне рішення було ухвалено 30 листопада 2018 року Радою оборони Вінницької області, інформує прес-служба ОДА.
"Згідно з законом України "Про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" 30 листопада 2018 року радою оборони Вінницької області ухвалено рішення про заборону носіння у Вінницькій області цивільним особам військової форми одягу та її елементів, крім військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на випадки безпідставного носіння військової форми реагуватимуть правоохоронні органи, здійснюючи перевірку документів та можливу належність до незаконних військових формувань.
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Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.
Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.
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