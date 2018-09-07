На Вінниччині в поліцейського кинули гранату

У Вінницькій області під час затримання чоловік кинув у бік поліцейських гранату. Начальника групи реагування госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Як розповіли в поліції, о 20:00 8 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції в с. Флорино невідомий погрожує людям гранатою. На місце події прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції.

"Зловмисник, побачивши правоохоронців, почав тікати на околицю села, в бік лісу. Коли поліцейські наздогнали чоловіка, він кинув у їхній бік гранату. Вибуховою хвилею було травмовано начальника групи реагування патрульної поліції Василя Ткача. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку поліцейський госпіталізований до неврологічного відділення районної лікарні. За словами лікарів, його стан – середнього ступеню важкості", – повідомляють правоохоронці.

На допомогу колегам прибула ще одна група реагування патрульної поліції. Внаслідок спільних дій чоловіка затримали на місці злочину. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

"Під час огляду місця події працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази направлені на експертизу. Поліцейські з'ясовують походження вибухівки та з якою метою її було придбано. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії кваліфікують за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", – зазначають у поліції.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

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