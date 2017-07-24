Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Вінниччині загинув учасник АТО через вибух гранати

Трагедія сталася через необережне поводження з гранатою
У Вінницькій області в результаті вибуху загинув 48-річний чоловік - учасник антитерористичної операції на Донбасі.
На Вінниччині загинув учасник АТО через вибух гранати Фото: facebook.com/vinn.police

"24 липня 2017 року в місті Погребище в приватному будинку місцевого жителя стався вибух, у результаті якого загинув 48-річний господар. Попередньо встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження власника будинку з вибухонебезпечним предметом", - повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Поліцію про подію повідомила жінка. Вона розповіла, що в момент вибуху перебувала на кухні.

Як з'ясувалося, 48-річний загиблий рік прослужив у зоні АТО. Після демобілізації він жив із матір'ю і цивільною дружиною. Чи були в будинку вибухонебезпечні предмети, жінки не знають. Вилучені з місця події металеві уламки направили на експертизу. Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо, вибухнула граната РГД-5.

Зараз поліція встановлює обставини трагедії і походження вибухонебезпечного предмета. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще двоє людей госпіталізовані з пораненнями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2017 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.