На Вінниччині загинув учасник АТО через вибух гранати
"24 липня 2017 року в місті Погребище в приватному будинку місцевого жителя стався вибух, у результаті якого загинув 48-річний господар. Попередньо встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження власника будинку з вибухонебезпечним предметом", - повідомляє прес-служба поліції в Facebook.
Поліцію про подію повідомила жінка. Вона розповіла, що в момент вибуху перебувала на кухні.
Як з'ясувалося, 48-річний загиблий рік прослужив у зоні АТО. Після демобілізації він жив із матір'ю і цивільною дружиною. Чи були в будинку вибухонебезпечні предмети, жінки не знають. Вилучені з місця події металеві уламки направили на експертизу. Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо, вибухнула граната РГД-5.
Зараз поліція встановлює обставини трагедії і походження вибухонебезпечного предмета. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, що в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще двоє людей госпіталізовані з пораненнями.
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