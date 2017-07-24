На Вінниччині загинув учасник АТО через вибух гранати

У Вінницькій області в результаті вибуху загинув 48-річний чоловік - учасник антитерористичної операції на Донбасі.

"24 липня 2017 року в місті Погребище в приватному будинку місцевого жителя стався вибух, у результаті якого загинув 48-річний господар. Попередньо встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження власника будинку з вибухонебезпечним предметом", - повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Поліцію про подію повідомила жінка. Вона розповіла, що в момент вибуху перебувала на кухні.

Як з'ясувалося, 48-річний загиблий рік прослужив у зоні АТО. Після демобілізації він жив із матір'ю і цивільною дружиною. Чи були в будинку вибухонебезпечні предмети, жінки не знають. Вилучені з місця події металеві уламки направили на експертизу. Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо, вибухнула граната РГД-5.

Зараз поліція встановлює обставини трагедії і походження вибухонебезпечного предмета. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, що в результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще двоє людей госпіталізовані з пораненнями.