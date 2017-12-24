На Вінниччині запровадили дрес-код для вчителів, – ВІДЕО

У Тарасівський школі Вінницької області педагоги мають приходити на уроки до дітей в однакових сукнях та костюмах.

Як розповідає директор Віктор Мартиняк, в цьому навчальному закладі шкільна форма обов’язкова для дітей, але частина батьків проти, повідомляють "Телевізійні новини Вінниччини".

"Але ми з цим боремося і хочемо донести до батьків, що це дійсно добре", – пояснює керівник.

Ініціативу дрес-коду для вчителів підтримав весь педагогічний колектив. "За" виступив і місцевий відділ освіти. Мовляв, це об’єднує колектив.

"Думали або червоний, або чорний. Більшості подобається червоний, бо це колір настрою", – розповіла вчителька початкових класів Надія Трепака.

ЇЇ колега Ганна Мартиняк ідею дрес-коду спочатку сприйняла неохоче, проте згодом змінила свою думку.

"Я ранком встаю і думаю: "Що мені одягнути?". Беру одне плаття, там якась пляма, те не проутюжене. А це раз і готове. А коли всі одинакові і це зручно, кажу: "Дівчата, давайте мені таку форму", – каже викладачка.

Учень Дмитро Сойчук педагогічний дрес-код підтримав:

"Мені здається, що це дуже чесно, тому що вчителі ходять у шкільній формі, і ми ходимо в шкільній формі".

Фасон і колір обирали жінки. Педагоги купили кілька комплектів – відповідно до різної погоди. Ці червоно-сірі сукні придбали в інтернеті. За одне плаття заплатили 300 грн.

Нагадаємо, заслужена вчителька України з Берегово Закарпатської області Віолетта Македон виїхала з країни на заробітки до Великої Британії.