На Вінниччині запровадили дрес-код для вчителів, – ВІДЕО
Як розповідає директор Віктор Мартиняк, в цьому навчальному закладі шкільна форма обов’язкова для дітей, але частина батьків проти, повідомляють "Телевізійні новини Вінниччини".
"Але ми з цим боремося і хочемо донести до батьків, що це дійсно добре", – пояснює керівник.
Ініціативу дрес-коду для вчителів підтримав весь педагогічний колектив. "За" виступив і місцевий відділ освіти. Мовляв, це об’єднує колектив.
"Думали або червоний, або чорний. Більшості подобається червоний, бо це колір настрою", – розповіла вчителька початкових класів Надія Трепака.
ЇЇ колега Ганна Мартиняк ідею дрес-коду спочатку сприйняла неохоче, проте згодом змінила свою думку.
"Я ранком встаю і думаю: "Що мені одягнути?". Беру одне плаття, там якась пляма, те не проутюжене. А це раз і готове. А коли всі одинакові і це зручно, кажу: "Дівчата, давайте мені таку форму", – каже викладачка.
Учень Дмитро Сойчук педагогічний дрес-код підтримав:
"Мені здається, що це дуже чесно, тому що вчителі ходять у шкільній формі, і ми ходимо в шкільній формі".
Фасон і колір обирали жінки. Педагоги купили кілька комплектів – відповідно до різної погоди. Ці червоно-сірі сукні придбали в інтернеті. За одне плаття заплатили 300 грн.
Нагадаємо, заслужена вчителька України з Берегово Закарпатської області Віолетта Македон виїхала з країни на заробітки до Великої Британії.
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