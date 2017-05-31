На Вінниччині затримали 42 людей через напад на ферму

Поліцейський спецназ у середу, 31 травня, затримав 42 осіб зі зброєю на фермі у Вінницькій області.

"Хлопці в балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство в с. Метанівка Теплицького району. Між місцевим фермером-орендарем, якого підтримують місцеві жителі, і непроханими гостями зав'язалася бійка", - пояснив у Facebook голова Національної поліції Сергій Князєв.

Особи затриманих установлюють, зброю вилучено.

У результаті нападу 45-річного жителя села Метанівка поранено в живіт. З травматичними пораненнями до лікарів звернулися ще п'ятеро осіб.

Подію кваліфіковано як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що в Хмельницькій області у місцевого фермера за одну ніч померли 88 корів.