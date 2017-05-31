CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейський спецназ у середу, 31 травня, затримав 42 осіб зі зброєю на фермі у Вінницькій області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінниччині затримали 42 людей через напад на ферму
Шістьох осіб поранено
Фото: Facebook Сергій Князєв
"Хлопці в балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство в с. Метанівка Теплицького району. Між місцевим фермером-орендарем, якого підтримують місцеві жителі, і непроханими гостями зав'язалася бійка", - пояснив у Facebook голова Національної поліції Сергій Князєв.
Особи затриманих установлюють, зброю вилучено.
У результаті нападу 45-річного жителя села Метанівка поранено в живіт. З травматичними пораненнями до лікарів звернулися ще п'ятеро осіб.
Подію кваліфіковано як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, що в Хмельницькій області у місцевого фермера за одну ніч померли 88 корів.
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31 05 2017 17:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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