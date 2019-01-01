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На Вінниччині зіткнулися легковики, троє загиблих

Для проведення деблокації загиблих залучалися від ДСНС четверо рятувальників та одна одиниця техніки
На Вінниччині поблизу селища Вапнярка Томашпільського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули троє людей, серед них дитина, і ще четверо постраждали.
На Вінниччині зіткнулися легковики, троє загиблих дтп

“1 січня о 16:07 поблизу смт Вапнярка Томашпільського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло троє людей (з них одна дитина) та постраждали четверо, яких направлено до лікарні на обстеження”, - повідомляє прес-служба ДСНС.

Для проведення деблокації загиблих залучалися від ДСНС четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

Додамо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.


Сьогодні, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
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01 01 2019 21:28
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