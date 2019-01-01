CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Вінниччині поблизу селища Вапнярка Томашпільського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули троє людей, серед них дитина, і ще четверо постраждали.
Сьогодні, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінниччині зіткнулися легковики, троє загиблих
Для проведення деблокації загиблих залучалися від ДСНС четверо рятувальників та одна одиниця техніки
дтп
“1 січня о 16:07 поблизу смт Вапнярка Томашпільського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло троє людей (з них одна дитина) та постраждали четверо, яких направлено до лікарні на обстеження”, - повідомляє прес-служба ДСНС.
Для проведення деблокації загиблих залучалися від ДСНС четверо рятувальників та одна одиниця техніки.
Додамо, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
Сьогодні, 1 січня, близько 11:00 на виїзді із смт Казанка Миколаївської області відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Opel та Mazda. Внаслідок аварії загинуло восьмеро людей, ще двоє травмовані.
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01 01 2019 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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