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На Вінничині поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців

Аби потрапити на приватну територію, зловмисники нагодували собаку отруєним м’ясним фаршем
У Вінницькій області поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців.
На Вінничині поліція затримала зловмисників, що вчинили розбійний напад на будинок підприємців Фото: rbc.ua

"27 серпня на централізований пульт поліції держохорони надійшов сигнал про спрацювання тривожної кнопки в одному з приватних будинків в смт Стрижавка Вінницького району. Неподалік від місця виклику екіпаж поліції охорони затримав двох чоловіків з сейфом і викликав слідчо-оперативну групу", - повідомила прес-служба ГУ НП.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Юрій Педос, затриманими виявилися 29-річний вінничанин та його 27-річний товариш, житель Чернівецької області, який має судимість за вчинення аналогічного злочину. У затриманих поліцейські вилучили викрадений сейф, пістолет, ніж, набої, маски та рукавички.

Як з’ясувалося, аби потрапити на приватну територію, зловмисники нагодували собаку отруєним м’ясним фаршем. Після цього через вікно проникли у будинок, господарі якого знаходяться на відпочинку за кордоном. За будинком доглядає їхня родичка, яка прокинулась від шуму. Погрожуючи ножем, у жінки нападники почали вимагати гроші. Зрозумівши, що вона нічого не скаже, зв’язали її та покинули у кімнаті. Поки злодії шукали у будинку цінності, жінці вдалося розв’язатися та побігти до сусідів. Вони нажали на тривожну кнопку охорони та викликали поліцію.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій). За це їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Рівному зловмисники пограбували Volkswagen Т4, який знаходився на вулиці Макарова, витягнувши з розбитого вікна сумку з 800 тисячами гривень і $6 тис.

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28 08 2017 07:55
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