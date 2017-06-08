У Венесуелі на військовій базі стався теракт
Кількох людей заарештували після інциденту, - повідомляє AP з посиланням на офіційного представника влади Венесуели.
Нагадаємо, Установчі збори Венесуели в перший день роботи вирішили відправити у відставку генпрокурора країни Луїсу Ортегу Діас, яка напередодні попросила суд призупинити роботу органу через порушення під час виборів.
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро звинувачував генпрокурора у захисті опозиції, яка виступає проти провадження змін до конституції країни Установчими зборами. Крім того, опозиція не визнає підсумків виборів до цього органу та ініціює масові протести проти влади Венесуели.
Протести опозиції проти чинного режиму активізувалися в квітні після рішення верховного суду надати президентові Мадуро право діяти в обхід парламенту. Незважаючи на скасування рішення, акції протесту не припинилися. У них загинуло понад 100 осіб.
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