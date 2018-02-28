У США на військовій базі 11 людей постраждали після відкриття листа з невідомою речовиною

У них з`явилися симптоми опіків на руках та обличчі

На військовій базі Форт Майер в окрузі Арлінгтон (недалеко від Вашингтона) одинадцять людей постраждали після відкриття листа.

"Одинадцять людей повідомили про погіршення самопочуття після того, як відкрили лист в адміністративній будівлі. Усіх евакуювали", - повідомляє місцева пожежна служба в Twitter.

За даними СNN, у постраждалих з`явилися симптоми опіків на руках та обличчі. У одної людини сталася носова кровотеча. Троє з постраждалих госпіталізовано. Їх стан стабільний.

Поки що невідомо, що знаходилося в конверті. Справу передано в ФБР.

Також раніше була госпіталізована дружина сина Трампа після отримання листа з білим порошком. Вона була доставлена в лікарню в якості запобіжного заходу, порошок ніяк не зашкодив її здоров'ю. Потім схожий конверт з білим порошком надіслали в парламент Британії та офіс Барака Обами.