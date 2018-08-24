CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві під час виступу Президента Петра Порошенка з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності солдат почесної варти знепритомнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На військовому параді під час виступу Порошенка знепритомнів солдат, - ВІДЕО
Після інциденту відбулася зміна варти
Фото: kiev.informator.ua
Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела із заходу.
Після інциденту відбулася зміна варти.
Нагадаємо, що військовий парад у центрі Києва, приурочений до 27-річчя незалежності України і століття відродження української державності, став наймасштабнішим за останні роки.
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24 08 2018 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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