На військовому параді під час виступу Порошенка знепритомнів солдат, - ВІДЕО Після інциденту відбулася зміна варти

У Києві під час виступу Президента Петра Порошенка з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності солдат почесної варти знепритомнів.

Фото: kiev.informator.ua

Військовому стало погано, але його швидко підхопила під руки охорона і вивела із заходу. Після інциденту відбулася зміна варти. Нагадаємо, що військовий парад у центрі Києва, приурочений до 27-річчя незалежності України і століття відродження української державності, став наймасштабнішим за останні роки.

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