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На військову службу весною планують призвати більше 15 тис осіб

Із них до Збройних сил України – 8 990 осіб
Кабмін схвалив розпорядження "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-травні 2018 року".
На військову службу весною планують призвати більше 15 тис осіб Фото: tyachivnews.in.ua

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У квітні-травні 2018 року до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190  осіб. Із них до Збройних сил України – 8 990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Державної прикордонної служби – 1200 осіб, Національної гвардії України – 4 000 осіб", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, за результатами призовної кампанії "Осінь-2017", було призвано та направлено до військ в цілому 12 460 осіб.

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21 03 2018 18:15
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