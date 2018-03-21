На військову службу весною планують призвати більше 15 тис осіб Із них до Збройних сил України – 8 990 осіб

Кабмін схвалив розпорядження "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-травні 2018 року".

Фото: tyachivnews.in.ua

Про це повідомляє Урядовий портал. "У квітні-травні 2018 року до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до Збройних сил України – 8 990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Державної прикордонної служби – 1200 осіб, Національної гвардії України – 4 000 осіб", - зазначається у повідомленні. Нагадаємо, за результатами призовної кампанії "Осінь-2017", було призвано та направлено до військ в цілому 12 460 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію