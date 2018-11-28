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На в'їздах до Сум почали облаштовувати блокпости

Наразі у Сумах проводяться підготовчі роботи з розгортання загонів територіальної самооборони
У зв’язку із запровадженням воєнного стану на в’їздах до Сум почали облаштовувати блокпости.
На в Фото: АFР

Про це у середу, 28 листопада, під час сесії Сумської міськради повідомив міський голова Олександр Лисенко, пише "Укрінформ".

"Отримали перші директиви від керівництва держави. Згідно з ними наразі наші працівники спільно з поліцією встановлюють шість блокпостів (чотири з них стаціонарні та два – пересувні) на в’їздах до міста", – сказав Лисенко.

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По закінченні сесії він під час брифінгу заявив про відсутність у влади намірів вводити якісь обмеження, котрі б зачіпали права жителів міста.

"Ми не збираємося вводити комендантську годину. Щодо перевірки патрулями документів у людей у вечірній час – це можливо", - зазначив посадовець, зауваживши, що наразі у Сумах проводяться підготовчі роботи з розгортання загонів територіальної самооборони.

Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

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28 11 2018 21:19
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