На в'їздах до Сум почали облаштовувати блокпости
Про це у середу, 28 листопада, під час сесії Сумської міськради повідомив міський голова Олександр Лисенко, пише "Укрінформ".
"Отримали перші директиви від керівництва держави. Згідно з ними наразі наші працівники спільно з поліцією встановлюють шість блокпостів (чотири з них стаціонарні та два – пересувні) на в’їздах до міста", – сказав Лисенко.
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По закінченні сесії він під час брифінгу заявив про відсутність у влади намірів вводити якісь обмеження, котрі б зачіпали права жителів міста.
"Ми не збираємося вводити комендантську годину. Щодо перевірки патрулями документів у людей у вечірній час – це можливо", - зазначив посадовець, зауваживши, що наразі у Сумах проводяться підготовчі роботи з розгортання загонів територіальної самооборони.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
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