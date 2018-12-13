На в'їзді до Криму силовики РФ затримали кримськотатарського активіста
"12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму з боку Чонгара був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров, 1961 року народження, житель селища Новоолексіївка Херсонської області.
Відомо, що Едем прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров у Facebook.
Бекірова затримали близько 08:30 ранку при проходженні паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами, зазначив голова Меджлісу.
"Близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.
Як свідчать очевидці, при посадці Бекірова в машину, російськими силовиками згадувалося місто Джанкой, але справжнє місце перебування Едема Бекірова поки не відоме", - заявив Чубаров.
Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу, повідомив він.
У січні 2018 року Бекіров переніс складну операцію на серці. Крім того, він носить протез на правій нозі (нижче коліна).
Пізніше Чубаров написав, що Бекірова доставили в будівлю ФСБ РФ у Сімферополі, йому висунули звинувачення.
"Щойно стало відомо, що Едема Бекирова привезли в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі, де російські окупанти в присутності призначеного адвоката висунули йому звинувачення...
Едему Бекірова дали можливість повідомити свою дружину телефоном про місце свого перебування", - наголосив голова Меджлісу.
Також, заарештований окупаційною владою Криму адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після 5 днів арешту.
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