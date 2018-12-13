На в'їзді до Криму силовики РФ затримали кримськотатарського активіста

Місце перебування Едема Бекірова поки не відоме

На в'їзді до окупованого РФ Криму з боку Чонгара 12 грудня затримали громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

"12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму з боку Чонгара був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров, 1961 року народження, житель селища Новоолексіївка Херсонської області.

Відомо, що Едем прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів", - повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров у Facebook.

Бекірова затримали близько 08:30 ранку при проходженні паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами, зазначив голова Меджлісу.

"Близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.

Як свідчать очевидці, при посадці Бекірова в машину, російськими силовиками згадувалося місто Джанкой, але справжнє місце перебування Едема Бекірова поки не відоме", - заявив Чубаров.

Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу, повідомив він.

У січні 2018 року Бекіров переніс складну операцію на серці. Крім того, він носить протез на правій нозі (нижче коліна).

Пізніше Чубаров написав, що Бекірова доставили в будівлю ФСБ РФ у Сімферополі, йому висунули звинувачення.

"Щойно стало відомо, що Едема Бекирова привезли в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі, де російські окупанти в присутності призначеного адвоката висунули йому звинувачення...

Едему Бекірова дали можливість повідомити свою дружину телефоном про місце свого перебування", - наголосив голова Меджлісу.

Також, заарештований окупаційною владою Криму адвокат Еміль Курбедінов вийшов на волю після 5 днів арешту.