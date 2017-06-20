На вокзалі Брюсселя поліція нейтралізувала смертника, рух поїздів припинено
Про це передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами поліцейських, ситуація на вокзалі перебувати під контролем. У Національної залізничної компанії Бельгії заявили про припинення руху поїздів на місці події.
У зв'язку з інцидентом навколо вокзалу встановлений периметр безпеки, пише La Libre Belgique.
Arrivée de plusieurs voitures de police, soldats déployés, périmètre de sécurité encore élargi. #GareCentrale #Bruxelles pic.twitter.com/xPP6vnuwEQ— Olivier le Bussy (@OlileBussy) 20 червня 2017 р.
Як зазначає новинний сервіс RTL Info, при затриманні передбачуваного терориста стався невеликий вибух.
Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.
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