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На вокзалі Брюсселя поліція нейтралізувала смертника, рух поїздів припинено

За непідтвердженими даними, під час затримання передбачуваного терориста стався невеликий вибух
Поліція Бельгії нейтралізувала людини в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.
На вокзалі Брюсселя поліція нейтралізувала смертника, рух поїздів припинено printscreen

Про це передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами поліцейських, ситуація на вокзалі перебувати під контролем. У Національної залізничної компанії Бельгії заявили про припинення руху поїздів на місці події.

У зв'язку з інцидентом навколо вокзалу встановлений периметр безпеки, пише La Libre Belgique.


Як зазначає новинний сервіс RTL Info, при затриманні передбачуваного терориста стався невеликий вибух.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона. 

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20 06 2017 22:56
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