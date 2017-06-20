На вокзалі Брюсселя поліція нейтралізувала смертника, рух поїздів припинено

За непідтвердженими даними, під час затримання передбачуваного терориста стався невеликий вибух

Поліція Бельгії нейтралізувала людини в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.

Про це передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами поліцейських, ситуація на вокзалі перебувати під контролем. У Національної залізничної компанії Бельгії заявили про припинення руху поїздів на місці події.

У зв'язку з інцидентом навколо вокзалу встановлений периметр безпеки, пише La Libre Belgique.

Як зазначає новинний сервіс RTL Info, при затриманні передбачуваного терориста стався невеликий вибух.

Нагадаємо, в ніч на 19 червня у Лондоні фургон в'їхав у натовп людей, що виходили з мечеті. У результаті атаки, одна людина загинула, 8 доставлені у лікарні та ще двоє були травмовані. Правоохоронці затримали 48-річного водія фургона.