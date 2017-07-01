На Волині чоловіки спалили мікроавтобус із контрабандними цигарками

У Волинській області контрабандисти спалили мікроавтобус із цигарками, товар намагалися нелегально перевезти через кордон.

Учора, 6 січня, на Волині під час патрулювання "зеленої" ділянки кордону прикордонники відділу "Амбуків" Львівського загону виявили на снігу доріжку слідів осіб, а потім - і сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Прикордонний наряд у взаємодії із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників. Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдались до втечі. У спаленому автомобілі Volkswagen були знайдені залишки згорілих сигарет", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці шукають втікачів.

Нагадаємо, що 29 вагонів з лісом затримали прикордонники в ході спільної операції з представниками Нацполіції, прокуратури, СБУ та Роздільнянського лісництва на кордоні з Придністров'ям.