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На Волині чоловіки спалили мікроавтобус із контрабандними цигарками

Правоохоронці продовжують пошуки втікачів
У Волинській області контрабандисти спалили мікроавтобус із цигарками, товар намагалися нелегально перевезти через кордон.
На Волині чоловіки спалили мікроавтобус із контрабандними цигарками Фото: dpsu.gov.ua

Учора, 6 січня, на Волині під час патрулювання "зеленої" ділянки кордону прикордонники відділу "Амбуків" Львівського загону виявили на снігу доріжку слідів осіб, а потім - і сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Прикордонний наряд у взаємодії із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників. Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдались до втечі. У спаленому автомобілі Volkswagen були знайдені залишки згорілих сигарет", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці шукають втікачів.

Нагадаємо, що 29 вагонів з лісом затримали прикордонники в ході спільної операції з представниками Нацполіції, прокуратури, СБУ та Роздільнянського лісництва на кордоні з Придністров'ям.

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07 01 2017 11:17
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