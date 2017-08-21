На Волині чиновники закупили в "ДНР" обладнання для шахти на 25 млн грн, - СБУ
"Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, який є уродженцем тимчасово окупованих територій, закупив у підприємства так званої "ДНР" обладнання майже на 25 мільйонів гривень. Для його адаптації під реальні потреби шахти було додатково витрачено 600 тисяч гривень з державного бюджету", - повідомила прес-служба СБУ.
Встановлено, що один з керівників державного підприємства "Дирекція по будівництву об'єктів" вступив у змову з учасниками тендерних торгів на закупівлю обладнання для волинської шахти. Чиновник сформував конкурсні вимоги безпосередньо під конкретного постачальника, незважаючи на те, що обладнання технічно не відповідало проекту модернізації шахти.
Правоохоронці з'ясували, що керівництво заводу-постачальника, перереєстрованого у Дніпропетровській області, надало свідомо неправдиві відомості про відсутність податкової заборгованості перед бюджетом, а власником підприємства є громадянин Росії.
Одному з керівників державного підприємства та керівнику конкурсних торгів у рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Маріуполі працівники СБУ затримали колишнього міліціонера, який продавав бойовикам так званої "ДНР" базу даних ДАІ.
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