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На Волині голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури погорів на хабарі в $2 тис

Встановлено, що схему вимагання організував чоловік народного депутата
У Волинській області правоохоронці затримали голову кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за підозрою в отриманні 2 тис. доларів хабаря.
На Волині голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури погорів на хабарі в $2 тис Фото: npu.gov.ua

"Оперативники управління захисту економіки в Волинській області та слідчі прокуратури Волинської області задокументували схему вимагання та одержання неправомірної вигоди, яку організував чоловік народного депутата. Цей громадянин є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. До злочинної діяльності в ролі посередника він залучив адвоката - члена цієї ж комісії", - повідомляє сайт Національної поліції.

Зловмисники вимагали 2 тис. доларів і понад 5 тис. гривень за успішну здачу кваліфікаційних іспитів, які необхідні для отримання посвідчення адвоката.

За місцем проживання фігурантів проводяться санкціоновані обшуки. Також вирішується питання про їх затримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Згідно з інформацією на сайті комісії, її очолює Микола Сорокопуд. Він є чоловіком депутата Верховної Ради Ірини Констанкевич (позафракційна), ця інформація відображена в її декларації.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

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27 09 2017 21:33
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