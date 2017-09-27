На Волині голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури погорів на хабарі в $2 тис
"Оперативники управління захисту економіки в Волинській області та слідчі прокуратури Волинської області задокументували схему вимагання та одержання неправомірної вигоди, яку організував чоловік народного депутата. Цей громадянин є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. До злочинної діяльності в ролі посередника він залучив адвоката - члена цієї ж комісії", - повідомляє сайт Національної поліції.
Зловмисники вимагали 2 тис. доларів і понад 5 тис. гривень за успішну здачу кваліфікаційних іспитів, які необхідні для отримання посвідчення адвоката.
За місцем проживання фігурантів проводяться санкціоновані обшуки. Також вирішується питання про їх затримання.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Згідно з інформацією на сайті комісії, її очолює Микола Сорокопуд. Він є чоловіком депутата Верховної Ради Ірини Констанкевич (позафракційна), ця інформація відображена в її декларації.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили в хабарництві заступника голови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.
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