На Волині командир взводу патрульних обклав "даниною" водіїв-підприємців

Лейтенант поліції вимагав та отримував хабарі від водіїв, які возили лісосировину повз пост, де він ніс службу

Оперативники Служби безпеки України затримали командира взводу патрульної поліції в одному з міст Волинської області під час отримання хабара.

Слідчі задокументували три факти отримання зловмисником неправомірної вигоди на загальну суму сім тисяч гривень.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць міста під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.

Нагадаємо, у Києві Солом'янський районний суд оштрафував на 25,5 тис. грн полковника ЗСУ, який отримав 3 тис. дол. хабара.