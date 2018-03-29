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На Волині командир взводу патрульних обклав "даниною" водіїв-підприємців

Лейтенант поліції вимагав та отримував хабарі від водіїв, які возили лісосировину повз пост, де він ніс службу
Оперативники Служби безпеки України затримали командира взводу патрульної поліції в одному з міст Волинської області під час отримання хабара.
На Волині командир взводу патрульних обклав "даниною" водіїв-підприємців Фото: СБУ

Слідчі задокументували три факти отримання зловмисником неправомірної вигоди на загальну суму сім тисяч гривень.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць міста під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.

Нагадаємо, у Києві Солом'янський районний суд оштрафував на 25,5 тис. грн полковника ЗСУ, який отримав 3 тис. дол. хабара.


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29 03 2018 19:38
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