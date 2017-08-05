На Волині люди перекрили міжнародну трасу через тонни тваринних решток біля їх осель, – ФОТО

Четвертий день тривають мирні акції з перекриття міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин у Волинській області.

Як повідомили у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, блокування дорожнього руху сьогодні, 8 травня, ще триває на автодорозі міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин поблизу сіл Заячівка та Озерне Ковельського району та на автодорозі Луцьк-Ковель у селі Воля-Любитівська цього ж району.

Місцеві жителі таким чином висловлюють невдоволення рішенням щодо захоронення тваринних решток Ковельської філії ДП "Укрветсанзавод" на території їхніх населених пунктів.



Фото: tsn.ua

У поліції зазначають, що порушень правопорядку не зафіксовано. Охорону публічної безпеки забезпечують співробітники поліції Ковельського ВП ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці радять водіям під час поїздок взяти до уваги перекриття руху на міжнародній трасі і обрати інші маршрути.

Крім того, люди погрожують заблокувати ще й залізницю, повідомляє ТСН.ua.

Як розповів Микита Малютін, чиї батьки і сестра беруть участь у блокаді, активісти цілодобово ходять пішохідним переходом, не даючи проїзду автомобілям. Одні активісти змінюють один одного на посту, інші приносять їм з дому їжу. За словами Микити, наразі активісти затримують автомобілі тільки на добу, а потім пропускають, а на наступну добу збирають інші автомобілі. Автомобілі з дітьми вони пропускають. Проте люди вже готові заблокувати і залізницю, якщо їхні вимоги – прибрати гнилі рештки тварин – не будуть виконані.



Фото: tsn.ua



Фото: tsn.ua

Як пишуть місцеві ЗМІ, мирні акції тривають сьогодні і перед будівлею Ковельської міської ради. Люди принесли шини, бочки та поставили палатки і оголосили про безстрокову акцію. Вони вимагають, щоб рештки з ветсанзаводу не скидали поблизу їхніх домівок, а також відставки заступника голови Волинської ОДА Сергія Кошарука, який не виконав своєї обіцянки – до 28 квітня вивезти рештки з ветсанзаводу.

Ковельська самооборона деякий час блокувала ту саму трасу М07, але в районі села Волошки, що на під'їзді до Ковеля, а також активісти перекрили трасу М19 Ковель-Луцьк в районі села Воля-Любитівська.

Голова Поворської сільради Сергій Семенюк розповів, що ковельські активісти 10 травня збираються їхати в Київ на мітинг під Адміністрацією президента, щоб прискорити вирішення проблеми з ветсанзаводом, і сільські активісти також думають про те, щоб доєднатися до них.



Фото: tsn.ua

Влада відреагувала на ситуацію поки що лише проведенням позачергової сесії Ковельської міськради, а також засіданнями комісії на обласному рівні, очолюваної губернатором Волинської області Володимиром Гунчиком.

6 травня комісія ухвалила рішення про початок перевезення відходів для компостування та захоронення. Для цього вже знайшли дві ділянки в Турійському районі поблизу сіл Соловичі і Клюськ, де рештки тварин мають захоронити, як зауважив заступник губернатора Сергій Кошарук, за всіма правилами поводження з небезпечними відходами.



Фото: tsn.ua

"Під час засідання комісії було визначено більше десятка ділянок державної власності (це і військовий полігон, і лісовий фонд) за межами населених пунктів, де можна робити захоронення за технологією, яку використовують у разі захворювання свиней африканською чумою. Є досліждення, що сировина на ветсанзаводі не є заразною, там немає африканської чуми, але це питання потребує швидкого рішення, тому така технологія може бути застосована", – пояснив Кошарук.

Проте наразі є згода на часткове захоронення від депутатів Клюської сільради. Від низки інших сільрад поки що є лише попередня згода після розгляду питання на сходах селян.



Фото: tsn.ua

Нагадаємо, 30 квітня у Ковелі Волинської області місцеві жителі погрожували перекрити трасу Київ-Варшава до кінця Євробачення через зберігання Укрветсанзаводом трьох тисяч тонн тваринних решток поблизу житлових масивів.