На Волині масове отруєння школярів: госпіталізовано 20 дітей
За словами головного лікаря Волинського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олега Куца, усі госпіталізовані станом на 16:00 3 березня перебувають у стані середньої тяжкості, у них діагностовано біль в животі, нудоту та підвищення температури.
Масове отруєння сталося під час уроку хімії. З навчального закладу загалом було евакуйовано 108 осіб, повідомляє УНІАН.
Згідно з повідомленням поліції, за фактом отруєння вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Йдеться, зокрема, про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.
Нагадаємо, що в лікарню Бахмута Донецької області доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.
Також в місті Гребінка на Полтавщині через гостру кишкову інфекцію було госпіталізовано 11 дітей.
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