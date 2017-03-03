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На Волині масове отруєння школярів: госпіталізовано 20 дітей

За фактом отруєння вирішується питання про відкриття кримінального провадження
У Волинській області були госпіталізовані 20 дітей через отруєння у школі невідомою речовиною. Також госпіталізовано їхню вчительку.
На Волині масове отруєння школярів: госпіталізовано 20 дітей Фото: obrii.com.ua

За словами головного лікаря Волинського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олега Куца, усі госпіталізовані станом на 16:00 3 березня перебувають у стані середньої тяжкості, у них діагностовано біль в животі, нудоту та підвищення температури.

Масове отруєння сталося під час уроку хімії. З навчального закладу загалом було евакуйовано 108 осіб, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням поліції, за фактом отруєння вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Йдеться, зокрема, про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Нагадаємо, що в лікарню Бахмута Донецької області доставлено 16 учнів місцевої школи з харчовим отруєнням, всього за медичною допомогою звернулося 60 дітей.

Також в місті Гребінка на Полтавщині через гостру кишкову інфекцію було госпіталізовано 11 дітей.

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03 03 2017 19:15
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