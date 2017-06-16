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На Волині молодика засудили за знущання над кошенятами

Попри наявний у молодика психіатричний розлад, експерти визнали його здатним усвідомлювати свої дії
Мешканця Луцька засуджено до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження із кошенятами
На Волині молодика засудили за знущання над кошенятами Фото: hitgid.com

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Суд виніс вирок 21-річному лучанину, котрий викидав кошенят з вікна, поміщав у морозильну камеру, духову шафу та пральну машину.

Попри наявний у молодика психіатричний розлад, експерти визнали його здатним усвідомлювати свої дії.

Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у жорстокому поводженні з тваринами (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 299 КК України) та приєднавши до призначеного покарання невідбуту частину покарання за вчинене раніше тяжке тілесне ушкодження, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Раніше історія знущання з двох кошенят, викладена у вересні 2016 року 18-річною мешканкою Луцька у соціальну мережу, викликала чималий резонанс.

У грудні минулого року авторку відео, яка брала активну участь у знущанні над кошенятами, було засуджено за жорстоке поводження з тваринами до 3 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку.

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16 06 2017 23:26
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