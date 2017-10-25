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На Волині митник отримав п'ять років в'язниці за хабар

Головного держінспектора митного поста "Доманове" позбавили права займати посади в органах ДФС терміном на 3 роки
Головного державного інспектора митного поста "Доманове" Волинської митниці Державної фіскальної служби засуджено до п'яти років ув'язнення з позбавленням права займати посади в органах ДФС терміном на 3 роки та з конфіскацією майна.
На Волині митник отримав п Фото: google.com

"Слідство з'ясувало, що митник тричі протягом липня-серпня 2016 року при здійсненні митних формальностей під час перетину громадянином митного кордону України в напрямку виїзду з митної території вимагав та отримував кошти за безперешкодне здійснення контролю і митного оформлення належних особі транспортних засобів іноземною реєстрації", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Його затримали на хабарі 28 серпня 2016 року. Ратнівський районний суд визнав головного державного інспектора митного поста винним у скоєнні корупційного злочину за ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, митника позбавлено спеціального звання "радник податкової та митної справи II рангу".

Нагадаємо, керівника митниці у Вінницькій області та його заступника викрили на отриманні хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.
 

 

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25 10 2017 10:20
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