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На Волині обвалилася стіна коледжу ЛНТУ, - ФОТО

За фактом обвалення стіни навчального закладу поліція почала кримінальне провадження
У місті Любешів (Волинська область) на Брестській вулиці у вівторок ввечері частково обвалилася стіна місцевого технічного коледжу Луцького національного технічного університету.
На Волині обвалилася стіна коледжу ЛНТУ, - ФОТО Фото:facebook.com/policevolyn

"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває", – повідомив Олег Матчук, начальник Любешівського відділення поліції, йдеться на сайті відомства.

Обвал стався під час виконання ремонтних робіт. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Ніхто з людей не постраждав. Охорону місця події забезпечують шість співробітників поліції.

Як повідомлялося, обвал перекриття на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі, в результаті якого загинули 3 людини, стався через порушення правил техніки безпеки.

 

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09 08 2017 13:37
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