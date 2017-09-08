На Волині обвалилася стіна коледжу ЛНТУ, - ФОТО
"За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває", – повідомив Олег Матчук, начальник Любешівського відділення поліції, йдеться на сайті відомства.
Обвал стався під час виконання ремонтних робіт. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Ніхто з людей не постраждав. Охорону місця події забезпечують шість співробітників поліції.
Як повідомлялося, обвал перекриття на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі, в результаті якого загинули 3 людини, стався через порушення правил техніки безпеки.
Нагадаємо, У місті Коломия Івано-Франківської області обвалився триповерховий корпус Економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
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