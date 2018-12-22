На Волині перекинулася маршрутка, 11 постраждалих
Аварія сталася вчора, 21 грудня, близько 16:30.
"На автодорозі поблизу села Чмикос Любомльського району мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter 313" з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті ДТП одинадцять пасажирів маршрутки отримали тілесні ушкодження, п'ятьох з них госпіталізовано", - повідомили у Нацполіції Волинської області.
За кермом маршрутки перебував 49-річний житель Шацького району. За інформацією правоохоронців, водій виконував маневр обгону, з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.
Всього в автобусі перебувало 18 пасажирів. Одного з них рятувальникам довелося витягувати із салону маршрутки за допомогою спецінструменту.
"Рятувальники деблокували із салону автомобіля чоловіка похилого віку, який через отримані травми не міг сам пересуватися. З допомогою гідроінструменту співробітники ДержНС демонтували металеві конструкції транспортного засобу, дісталися до постраждалого, і на ношах передали медикам", - йдеться в повідомленні ДержНС.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вранці 21 грудня поблизу села Плюти на Київщині перекинулася маршрутка з пасажирами, 8 осіб отримали травми.
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