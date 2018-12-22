На Волині перекинулася маршрутка, 11 постраждалих

Одного з пасажирів рятувальникам довелося витягувати із салону за допомогою спецінструменту

У Волинській області маршрутка сполученням "Лісова пісня-Нововолинськ" з'їхала в кювет і перекинулася, в результаті чого 11 пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Аварія сталася вчора, 21 грудня, близько 16:30.

"На автодорозі поблизу села Чмикос Любомльського району мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter 313" з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті ДТП одинадцять пасажирів маршрутки отримали тілесні ушкодження, п'ятьох з них госпіталізовано", - повідомили у Нацполіції Волинської області.

За кермом маршрутки перебував 49-річний житель Шацького району. За інформацією правоохоронців, водій виконував маневр обгону, з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

Всього в автобусі перебувало 18 пасажирів. Одного з них рятувальникам довелося витягувати із салону маршрутки за допомогою спецінструменту.

"Рятувальники деблокували із салону автомобіля чоловіка похилого віку, який через отримані травми не міг сам пересуватися. З допомогою гідроінструменту співробітники ДержНС демонтували металеві конструкції транспортного засобу, дісталися до постраждалого, і на ношах передали медикам", - йдеться в повідомленні ДержНС.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 21 грудня поблизу села Плюти на Київщині перекинулася маршрутка з пасажирами, 8 осіб отримали травми.