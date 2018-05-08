CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Волині перекинувся автобус з туристами з Білорусі, які їхали на відпочинок до Болгарії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині перекинувся автобус із білоруськими туристами
Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав
Фото: volyn24.com
ДТП сталася біля селища Колки Маневицього району, повідомляє місцеве видання "Волинь24" з посиланням на очевидців.
Аварія сталася у суботу, 4 серпня. Пасажирами автобусу були 45 дітей і 12 дорослих.
"Рухаючись трасою Луцьк-Маневичі, не доїжджаючи 1 км до селища Колки, стала свідком аварії автобуса на болгарських номерах. В автобусі перебували туристи з Білорусії, які їхали на відпочинок до Болгарії", – повідомила у Facebook очевидиця аварії.
Згідно із попередніми даними, в автобуса "вистрілило" переднє ліве колесо, що спричинило ДТП. Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав.
Нагадаємо, що в Ніжинському районі Чернігівської області потрапив в аварію автобус з дітьми.
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