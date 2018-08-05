На Волині починають геологорозвідку запасів бурштину

Розвідувальні роботи проводяться для визначення промислового значення ділянок надр, з метою підготовки родовищ корисних копалин до промислового освоєння

Комунальне підприємство "Волиньприродресурс" починає роботи з геологорозвідки запасів бурштину.

"В листі повідомляють, що комунальне підприємство зобов'язане проводити випереджувальне геологічне довивчення, детальну геолого-економічну оцінку запасів та ресурсів бурштину в межах спецдозволів на користування надрами. Підготовчі роботи з геологорозвідки починаються на ділянці площею 8,1561 га в с. Галузія на Маневиччині на підставі рішень Прилісненської сільської ради та відповідних угод з цим органом місцевого самоврядування", - йдеться у відкритому листі заступника директора КП Анатолія Капустюка, повідомляє прес-служба Волинської обласної ради.

Розвідувальні роботи проводяться для визначення промислового значення ділянок надр, з метою підготовки родовищ корисних копалин до промислового освоєння.

КП "Волиньприродресурс" інформує, що ці дії воно зобов'язане виконувати в рамках програми робіт, які є невід'ємною частиною спецдозволів на користування надрами і затверджені Держгеонадра України.

"Будь-які дії державних органів, їх посадових осіб, направлені на зрив чи зупинку виконання програми робіт, будуть містити в собі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України: "перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб", - наголошується у листі.

Також зазначається, що збитки, завдані КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради від протиправних дій посадових осіб, що призвели до зупинки робіт, а також недоотримання прибутку, зрив наповнення бюджету обласної ради та територіальних громад, де заплановано розпочати роботи, будуть стягуватися в судовому порядку з органів та винних осіб.