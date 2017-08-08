CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Волинській області затримали під час отримання 130 тис гривень неправомірної вигоди слідчого Головного управління Національної поліції в області та колишнього експерта обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині слідчого поліції спіймали на хабарі в 130 тис грн
За "винагороду" корупціонери мали вирішити проблеми організаторів грального бізнесу
Фото: gp.gov.ua
Гроші вони вимагали за вирішення питання про закриття кримінального провадження за фактом незаконного ведення грального бізнесу і складання відповідного висновку експертами науково-дослідного експертно-криміналістичного центру щодо вилучення в ігрових залах обладнання, повідомляє прокуратура Волинської області.
Наразі тривають інші невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що в Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки викрили поліцейського одного з районних управлінь Національної поліції у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди.
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08 08 2017 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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