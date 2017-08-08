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На Волині слідчого поліції спіймали на хабарі в 130 тис грн

За "винагороду" корупціонери мали вирішити проблеми організаторів грального бізнесу
У Волинській області затримали під час отримання 130 тис гривень неправомірної вигоди слідчого Головного управління Національної поліції в області та колишнього експерта обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
На Волині слідчого поліції спіймали на хабарі в 130 тис грн Фото: gp.gov.ua

Гроші вони вимагали за вирішення питання про закриття кримінального провадження за фактом незаконного ведення грального бізнесу і складання відповідного висновку експертами науково-дослідного експертно-криміналістичного центру щодо вилучення в ігрових залах обладнання, повідомляє прокуратура Волинської області.

Наразі тривають інші невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що в Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки викрили поліцейського одного з районних управлінь Національної поліції у вимаганні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди.

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08 08 2017 11:16
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