CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Волинської області обшукала приміщення одного з підприємств у справі системних зловживань з боку посадовців обласної митниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині у митників знайшли "чорну касу" прибутків від контрабанди, - ФОТО
Правоохоронці також вилучили 11 тонн спирту
Фото: facebook.com/gp.gov.ua/
Під час обшуків було вилучено "чорну касу" митниці – $90 тис. та 290 тис. грн. Також вилучено документи, що засвідчують незаконне походження коштів, отриманих за контрабандне переміщення транспорту і товарів, - повідомляє прес-служба ГПУ.
Крім того, правоохоронці виявили 11 тонн контрафактного спирту, лінію із несанкціонованого виробництва підакцизних товарів і значну кількість ніде не задекларованої деревини.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та військової прокуратури викрили на хабарі головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.
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17 06 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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