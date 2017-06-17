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На Волині у митників знайшли "чорну касу" прибутків від контрабанди, - ФОТО

Правоохоронці також вилучили 11 тонн спирту
Прокуратура Волинської області обшукала приміщення одного з підприємств у справі системних зловживань з боку посадовців обласної митниці.
На Волині у митників знайшли "чорну касу" прибутків від контрабанди, - ФОТО Фото: facebook.com/gp.gov.ua/

Під час обшуків було вилучено "чорну касу" митниці – $90 тис. та 290 тис. грн. Також вилучено документи, що засвідчують незаконне походження коштів, отриманих за контрабандне переміщення транспорту і товарів, - повідомляє прес-служба ГПУ.

Крім того, правоохоронці виявили 11 тонн контрафактного спирту, лінію із несанкціонованого виробництва підакцизних товарів і значну кількість ніде не задекларованої деревини.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та військової прокуратури викрили на хабарі головного державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.

 
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17 06 2017 13:55
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