На Волині упіймали начальника полігону на хабарі
"Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігона", – інформує прес-центр СБУ.
Фото: прес-служба СБУ
"Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень", – заявляють правоохоронці.
Раніше оперативники СБУ задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 5 січня прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".
Вчора правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.
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