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На Волині упіймали начальника полігону на хабарі

Корупціонер вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу
Начальника полігона однієї з військових частин, що дислокується на Волині, затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та поліцією.
На Волині упіймали начальника полігону на хабарі Фото: rbc.ua

"Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігона", – інформує прес-центр СБУ.


Фото: прес-служба СБУ

"Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень", – заявляють правоохоронці.

Раніше оперативники СБУ задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 5 січня прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці".

Вчора правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.

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13 01 2017 12:28
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