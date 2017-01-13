На Волині упіймали начальника полігону на хабарі Корупціонер вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу

Начальника полігона однієї з військових частин, що дислокується на Волині, затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та поліцією.

Фото: rbc.ua

"Капітан систематично вимагав гроші у ділків за незаконний дозвіл на вирубку лісу на території полігона", – інформує прес-центр СБУ.

Фото: прес-служба СБУ "Правоохоронці затримали здирника на робочому місці під час одержання чергової частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень", – заявляють правоохоронці. Раніше оперативники СБУ задокументували ще два факти отримання ним неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, 5 січня прокуратура Києва спільно з Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції затримала на хабарі начальника одного з відділів держпідприємства "Київський експертно-технічний центр Держпраці". Вчора правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.

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