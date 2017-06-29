На Волині від удару блискавки загинуло двоє дітей 12 і 15 років

Блискавка вбила брата і сестру: трагедія сталася під час грози на пасовиську

У селі Поступель Волинської області внаслідок влучення блискавки загинули двоє дітей - 12 та 15 років.

"У с. Поступель Ратнівського району внаслідок влучення розряду блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 р.н.)", - повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо з власних джерел журналістам газети "Волинь-нова", сьогодні в селі Поступель Ратнівського району під час грози на пасовиську блискавка вбила двох дітей із родини Ліхванів – 14-річну сестру Ірину та 11-річного брата Сашка.

29 червня станом на 20:00 внаслідок складних погодних умов, що виникли на території Волинської області знеструмлено 55 населених пунктів (з них 29 частково), відключено 15 ліній електропередач та 232 трансформаторні підстанції.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.