На Волині викрили співробітника Держспецзв'язку, який поширював дитячу порнографію

Співробітники кіберполіції України викрили 37-лентего співробітника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Волинській області, який поширював через Інтернет порнографічні відеоролики із зображенням дітей у віці від 7 до 16 років.

Для розповсюдження відеороликів чоловік використовував свій особистий комп'ютер, а контент зберігав на зовнішньому вінчестері. За місцем його проживання в Луцьку поліцейські вилучили 1,5 Гб відео файлів з зображеннями порнографічного характеру, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"Така протиправна діяльність тривала близько року. Коли про це стало відомо працівникам кіберполіції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. В його рамках оперативники протягом п'яти місяців документували протиправну діяльність зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили комп'ютер, який він використовував для поширення забороненого контенту, Wi-Fi роутер, кабельний модем і зовнішній вінчестер. У цей час вилучену техніку направлено в експертний центр для проведення необхідних експертиз.

В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Зловмисник дає свідчення. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що поліцейські Рівненського відділу протидії кіберзлочинам Поліського УКП ДКП Нацполіції України викрили 38-річного рівнянина, який розповсюджував дитячу порнографію.