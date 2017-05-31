На Волині викрили співробітника Держспецзв'язку, який поширював дитячу порнографію
Для розповсюдження відеороликів чоловік використовував свій особистий комп'ютер, а контент зберігав на зовнішньому вінчестері. За місцем його проживання в Луцьку поліцейські вилучили 1,5 Гб відео файлів з зображеннями порнографічного характеру, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
"Така протиправна діяльність тривала близько року. Коли про це стало відомо працівникам кіберполіції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. В його рамках оперативники протягом п'яти місяців документували протиправну діяльність зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили комп'ютер, який він використовував для поширення забороненого контенту, Wi-Fi роутер, кабельний модем і зовнішній вінчестер. У цей час вилучену техніку направлено в експертний центр для проведення необхідних експертиз.
В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії. Зловмисник дає свідчення. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, що поліцейські Рівненського відділу протидії кіберзлочинам Поліського УКП ДКП Нацполіції України викрили 38-річного рівнянина, який розповсюджував дитячу порнографію.
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