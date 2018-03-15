На Волині викрили злочинців, які викрадали паливо з нафтопроводів, - ФОТО

За три тижні злочинці викрали палива на 4 млн грн

У Волинській області розкрили організовану озброєну групу, яка спеціалізувалася на крадіжках нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу.

"Група з 25 осіб, використовуючи спецтехніку та обладнання, створила так звану врізку на одному з магістральних нафтопроводів компанії "Прикарпатзахідтранс". За три тижні зловмисники встигли викрасти 163 тонни дизельного палива загальною вартістю 4 млн 140 тис. гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Фото: vol.gp.gov.ua

14 березня 2018 року зловмисники спробували створити аналогічну врізку у Львівській області, на одній з ділянок магістрального нафтопроводу "Дружба". Поліції вдалося перешкодити їхній незаконній діяльності.

Фото: vol.gp.gov.ua

Як заявляють представники прокуратури, операція тривала два дні, 14 та 15 березня. До її проведення було залучено 120 чоловік особового складу - поліцейських, прокурорів і слідчих, проведено 42 обшуки, під час яких було вилучено 3 одиниці зброї, в тому числі автомат і кулемет, 60 тонн вкраденого палива, готівку та коштовності. Поліцією було затримано 15 осіб, причетних до діяльності угруповання.

Фото: vol.gp.gov.ua

Раніше, Служба безпеки припинила масштабне розкрадання нафтопродуктів державного товариства у Сумській області.

