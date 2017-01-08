CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України виявили на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області незаконно видобутого бурштину на мільйон гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині вилучили бурштину на мільйон гривень
Правоохоронці вилучили майже 40 кг бурштину
Фото: ssu.gov.ua
За даними слідства, товар належав групі контрабандистів, які займалися незаконною скупкою та обробкою бурштину з подальшою його контрабандою до країн ЄС.
Під час обшуків у правоохоронці вилучили майже 40 кг бурштину різних фракцій, готові вироби із бурштину, мотопомпу, кілька одиниць незареєстрованої гладкоствольної та нарізної зброї, прилад нічного бачення, $20 тисяч та майже 4 тисячі євро, а також чорнові записи незаконної діяльності.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину.
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01 08 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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