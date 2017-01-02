На Волині виявили стадо зубрів, яке вважали втраченим, - ВІДЕО

20 диких лісових биків досі ходять лісами Пущі, і, що особливо радує, серед них є молоді телята

На території національного парку "Цуманська Пуща" на Волині екологи підтвердили мешкання двох, а не одного, як вважалося раніше, стад зубрів.

"Ми провели кілька загородних обліків і, на превелике і приємне здивування співробітників нацпарку, знайшли не одне, а цілих два стада зубрів – одне, в 9 голів включно з телям, на території Звірівського мисливського господарства, а друге стадо, яке власне і стало несподіванкою – у 7 голів, теж разом з телям, на території угідь товариства "Майдан Мисливський". Головне, що обидва стада були зняті на відео, які є неспростовними доказами", – йдеться у повідомленні волонтерів Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні.

"Таким чином, сумарна чисельність облікованих зубрів виглядає дещо оптимістичніше, ніж передбачав національний парк – сумарно цілих 20 диких лісових биків досі ходять лісами Пущі, і, що особливо радує, серед них є і молоді телята!", – заявили волонтери.

Вони акцентували увагу на тому, що Ківерцівський національний парк "Цуманська Пуща" був створений указом президента України в 2010 році, але його адміністрація почала існувати лише в кінці 2015 року. При цьому під час створення парку лісовий масив, де власне мешкають зубри і який повинен стати невід'ємною складовою парку – заказника "Зубр" – було виключено з його меж.

Таким чином, хоч зубр і є емблемою парку, але в зимовий період звірі тримаються за його межами – на території двох мисливських господарств, де знаходяться під постійною загрозою від проведення масштабних облавне полювання на кабанів або оленів, під час яких навмисно або ненавмисно жертвами можуть стати самі зубри.

На думку екологів, після встановлення точної чисельності зубрів у "Цуманській Пущі", "важче буде по-тихому відстрілювати зубрів, стверджуючи, що їх менше, ніж насправді"

Нагадаємо, у Вінницькій області поліція порушила кримінальну справу за фактом знищення 17 диких зубрів, занесених до Червоної книги України.

Раніше iPress.ua повідомляв, що українські науковці отримали докази проживання в Чорнобильській зоні зубрів, які в навколишніх українських регіонах зникли.

Мисливські організації виступають за ухвалення законопроекту про раціональне використання, відтворення та охорону тваринного світу, що передбачає збільшення вдвічі штрафів за браконьєрство.