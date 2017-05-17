CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині за хабар у тисячу доларів затримали керівника місцевого відділу поліції
У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри
Фото:npu.gov.ua
Начальник сектора кримінальної поліції вимагав гроші від чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейський був затриманий під час отримання хабара, - повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.
У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри.
Фото:npu.gov.ua
Нагадаємо, у Луцьку СБУ затримала начальника сектору кримінальної поліції міста, який вимагав від волинянина $1 тис.
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