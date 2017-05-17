На Волині за хабар у тисячу доларів затримали керівника місцевого відділу поліції У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри

У Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.

Фото:npu.gov.ua

Начальник сектора кримінальної поліції вимагав гроші від чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейський був затриманий під час отримання хабара, - повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри. Фото:npu.gov.ua Нагадаємо, у Луцьку СБУ затримала начальника сектору кримінальної поліції міста, який вимагав від волинянина $1 тис.

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