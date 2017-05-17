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На Волині за хабар у тисячу доларів затримали керівника місцевого відділу поліції

У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри
У Волинській обл. за хабар у тисячу доларів затримано одного з керівників Луцького відділу поліції.
На Волині за хабар у тисячу доларів затримали керівника місцевого відділу поліції Фото:npu.gov.ua

Начальник сектора кримінальної поліції вимагав гроші від чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейський був затриманий під час отримання хабара, -  повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

У даний час вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу та оголошення йому підозри.

Фото:npu.gov.ua 

Нагадаємо, у Луцьку СБУ затримала начальника сектору кримінальної поліції міста, який вимагав від волинянина $1 тис.

 
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17 05 2017 11:17
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