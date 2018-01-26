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На Волині затримали прокурора за хабар у $2000

Прокурор вимагав від дружини засудженого $2000 за його дострокове звільнення
Правоохоронці затримали керівника відділу прокуратури Волинської області та двох його посередників за вимагання та отримання хабара у сумі $2000.
На Волині затримали прокурора за хабар у $2000 Фото: з вільних джерел

Як повідомили у Національній поліції, у таку суму прокурор оцінив "вирішення питання" про дострокове звільнення чоловіка з місць позбавлення волі. Хабар він вимагав та одержав від дружини засудженого.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Львові затримали завідувача кафедрою одного з вищих навчальних закладів, який налагодив "корупційну схему незаконного збагачення".

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників та працівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи, які вимагали від місцевого жителя п`ятдесят тисяч гривень за сприяння у призначенні йому законно встановленої третьої групи інвалідності на довічний термін.

 

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26 01 2018 22:57
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