CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 20 січня всі обмеження на автошляхах України зняті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На всіх автошляхах України зняли обмеження
Фото: dsns.gov.ua
На трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка зафіксований затор протяжністю близько 5 км. Затор утворився через ДТП, на дорозі "застрягли" близько 135 вантажівок, - повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
На трасі Київ-Одеса рух транспорту уповільнений.
Зазначимо, в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Рух двома трасами міжнародного значення частково уповільнено.
Нагадаємо, 18 січня через інтенсивні снігопади діяла заборона на дорогах державного значення для великовагового транспорту в шести областях України.
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20 01 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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