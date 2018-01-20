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На всіх автошляхах України зняли обмеження

Станом на 20 січня всі обмеження на автошляхах України зняті.
На всіх автошляхах України зняли обмеження Фото: dsns.gov.ua

На трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка зафіксований затор протяжністю близько 5 км. Затор утворився через ДТП, на дорозі "застрягли" близько 135 вантажівок, - повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

На трасі Київ-Одеса рух транспорту уповільнений.  

Зазначимо, в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Рух двома трасами міжнародного значення частково уповільнено.

Нагадаємо, 18 січня через інтенсивні снігопади діяла заборона на дорогах державного значення для великовагового транспорту в шести областях України.
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20 01 2018 14:57
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