На всіх автошляхах України зняли обмеження

Станом на 20 січня всі обмеження на автошляхах України зняті.

Фото: dsns.gov.ua

На трасі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка зафіксований затор протяжністю близько 5 км. Затор утворився через ДТП, на дорозі "застрягли" близько 135 вантажівок, - повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. На трасі Київ-Одеса рух транспорту уповільнений. Зазначимо, в результаті ускладнення погодних умов знеструмленими залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Рух двома трасами міжнародного значення частково уповільнено. Нагадаємо, 18 січня через інтенсивні снігопади діяла заборона на дорогах державного значення для великовагового транспорту в шести областях України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію