На всій території Євросоюзу з'явиться безкоштовний Wi-Fi
Реалізацію програми оцінили у більш ніж 120 мільйонів євро дасть можливість встановити термінали бездротового інтернету в 6-8 тисячах європейських населених пунктів, йдеться на сайті Європарламенту.
Мета програми - дати маленьким європейським містам можливість без перешкод виходити в інтернет. Wi-Fi можна буде зловити в парках, лікарнях, музеях, школах і в громадському транспорті.
Доступ до безкоштовного інтернету для людей виглядатиме наступним чином: потрібно тільки один раз зареєструватися, і потім точками "wifi4eu" можна буде користуватися в усьому Євросоюзі. Термінали бездротового інтернету за програмою почнуть працювати у 2018 році.
Нагадаємо, 15 червня вступило в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу. Жителі ЄС під час поїздок по Євросоюзу тепер можуть дзвонити, обмінюватися SMS і користуватися інтернетом за тими ж тарифами, що і в країні їх проживання.
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