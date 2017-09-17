CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вулиці міста Батон-Руж американського штату Луїзіана вилилася суміш крові та бальзамуючих речовин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На вулиці американського міста в Луїзіані вилилася кров з місцевого бюро ритуальних послуг, – ВІДЕО
Очевидці інциденту кажуть, що першим враженням було, ніби кров просочується з-під землі
Фото: katc.com
Як повідомляє Daily Mail, суміш протягом 20 хв витікала з резервуару, куди зливають кров та надлишки формальдегіду при обробці тіл.
Очевидці інциденту кажуть, що першим враженням було, ніби кров просочується з-під землі.
Фото: katc.com
Фото: katc.com
Наразі на вулиці міста все прибрали. Влада перевіряє, чи цей витік не завдав збитків екології. Посадовці кажуть, що кров не потрапила до міської системи каналізації, оскільки витік стався на приватній території.
Зазначається, що це похоронне бюро не мало дозволу на роботу від Департаменту екології. Наразі не відомо, які будуть наслідки для власників цього підприємства.
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17 09 2017 18:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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