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На вулиці американського міста в Луїзіані вилилася кров з місцевого бюро ритуальних послуг, – ВІДЕО

Очевидці інциденту кажуть, що першим враженням було, ніби кров просочується з-під землі
На вулиці міста Батон-Руж американського штату Луїзіана вилилася суміш крові та бальзамуючих речовин.
На вулиці американського міста в Луїзіані вилилася кров з місцевого бюро ритуальних послуг, – ВІДЕО Фото: katc.com

Як повідомляє Daily Mail, суміш протягом 20 хв витікала з резервуару, куди зливають кров та надлишки формальдегіду при обробці тіл.

Очевидці інциденту кажуть, що першим враженням було, ніби кров просочується з-під землі.


Фото: katc.com


Фото: katc.com

Наразі на вулиці міста все прибрали. Влада перевіряє, чи цей витік не завдав збитків екології. Посадовці кажуть, що кров не потрапила до міської системи каналізації, оскільки витік стався на приватній території.

Зазначається, що це похоронне бюро не мало дозволу на роботу від Департаменту екології. Наразі не відомо, які будуть наслідки для власників цього підприємства.

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17 09 2017 18:10
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