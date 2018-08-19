На вулиці Антоновича в Києві після дощу провалився асфальт
Фото опублікувала у Facebook журналістка Анастасія Багаліка.
"Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт", - пише журналістка.
Асфальт провалився у декількох місцях, через що дорогу перекрили для проїзду автомобілів. Відзначимо, що інцидент трапився неподалік від будівлі "Укравтодору".
Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.
Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.
Сьогодні, 19 серпня, у Києві знову можливі грози, шквали та підтоплення.
Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.
Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.
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