Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На вулиці Антоновича в Києві після дощу провалився асфальт

Інцидент трапився неподалік від будівлі "Укравтодору"
У центрі Києва на вулиці Антоновича після великої зливи прямо посеред дороги провалився асфальт на проїжджій частині.
На вулиці Антоновича в Києві після дощу провалився асфальт Фото: facebook.com/Анастасія Багаліка

Фото опублікувала у Facebook журналістка Анастасія Багаліка.

"Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт", - пише журналістка.

Асфальт провалився у декількох місцях, через що дорогу перекрили для проїзду автомобілів. Відзначимо, що інцидент трапився неподалік від будівлі "Укравтодору".

Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.

Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.

Сьогодні, 19 серпня, у Києві знову можливі грози, шквали та підтоплення.

Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.

Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2018 14:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.