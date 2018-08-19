На вулиці Антоновича в Києві після дощу провалився асфальт

У центрі Києва на вулиці Антоновича після великої зливи прямо посеред дороги провалився асфальт на проїжджій частині.

Фото опублікувала у Facebook журналістка Анастасія Багаліка.

"Квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Тут змило асфальт", - пише журналістка.

Асфальт провалився у декількох місцях, через що дорогу перекрили для проїзду автомобілів. Відзначимо, що інцидент трапився неподалік від будівлі "Укравтодору".

Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.

Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.

Сьогодні, 19 серпня, у Києві знову можливі грози, шквали та підтоплення.

Як повідомлялося, учора ввечері в Києві вдруге за тиждень злива спричинила справжній потоп. Зокрема, біля "Гуллівера" потонули машини.

Зараз комунальники ліквідовують наслідки негоди - чистять дороги від бруду і прибирають повалені дерева з тротуарів та проїжджих частин. Зараз заблокованих маршрутів транспорту у столиці немає.