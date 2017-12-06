На вулиці Барселони вийшли десятки тисяч людей, вимагаючи незалежність Каталонії

Мадрид ще не повідомив, як він має намір запобігти плебісциту в Каталонії

Десятки тисяч каталонців вийшли 11 червня на демонстрацію в Барселоні, вимагаючи провести референдум про незалежність Каталонії.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

У мерії Барселони заявили, що в масових заходах взяли участь приблизно 30 тис. учасників. У свою чергу DW з посиланням на дані президента Женералітету Каталонії Карлеса Пучдемона повідомляє, що в акції взяли участь 47 тис. осіб.

Перед демонстрантами виступив, зокрема, колишній тренер ФК "Барселона" Хосеп Гвардіола. У своїй промові, виголошеній каталонською, іспанською та англійською мовами, знаменитий футбольний фахівець заявив про те, що "немає іншого шляху". За його словами, референдум відбудеться, навіть якщо Мадрид цього не хоче.

Нагадаємо, 16 грудня Конституційний суд Іспанії одноголосно схваливпрохання уряду країни Призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.

Суд також попередив президента Каталонії Карлеса Пьюджмонта і спікера парламенту Карме Форкаделя в тому, що їм загрожує кримінальна відповідальність у разі невиконання рішення.

Каталонія є найбагатшим регіоном Іспанії і давно хоче від'єднатись від решти країни. Минулого року на вулиці Барселони з гаслами про незалежність вийшли понад півмільйона каталонців. Згодом у регіоні відбулися вибори, на яких переконливу перемогу здобули сепаратисти.

Референдум про вихід Каталонії зі складу Іспанії буде проведено у неділю, 1 жовтня, цього року.