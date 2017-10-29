На вулиці Лондона знайшли флешку з секретними даними аеропорту Хітроу

Серед них інформація про маршрути королеви Єлизавета II, заходи безпеки і запобігання терактам, схеми з розташуванням камер, тунелів і виходів, секретна інформація для доступу до обмежених зон аеропорту

Лондонський аеропорт Хітроу почав розслідування після того, як перехожий на вулиці знайшов флешку з даними про безпеку аеропорту.

За інформацією Sunday Mirror, флешку знайшов безробітний чоловік. Накопичувач містив 76 папок з відео та документами. Вони не були жодним чином зашифровані. Чоловік просто відкрив файли на своєму домашньому комп’ютері і побачив розклади, плани та правила безпеки аеропорту, – дані, витік яких може становити ризик для національної безпеки.

Серед них інформація про те, за яким маршрутом королева Великобританії Єлизавета II добирається в аеропорт і які заходи безпеки використовуються для її охорони, а також розклад патруля, який відповідає за запобігання терактам. Крім того, на накопичувачі були дані про маршрути охорони урядовців Великобританії, схеми з розташуванням камер, тунелів і виходів з аеропорту, секретна інформація для доступу до обмежених зон аеропорту.

Чимало файлів містили позначку "конфіденційно" або "обмежений доступ", але не вимагали пароля для доступу.

Представник аеропорту повідомив телеканалу SkyNews, що співробітники Хітроу перевірили всі плани щодо забезпечення безпеки і можуть запевнити, що аеропорт добре захищений. Чоловіка, який знайшов флешку, опитали співробітники безпеки аеропорту.

"Ми почали внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося, і вживаємо заходів для запобігання подібних випадків у майбутньому", – зазначив представник аеропорту.

Нагадаємо, інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.

У аеропортах по всьому світу, зокрема у Парижі, Лондоні, Цюриху, Сингапурі та Вашингтоні стався збій систем реєстрації.