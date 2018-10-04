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На вулиці Одеси вийшли понад 1500 правоохоронців, посилені заходи безпеки

Жителям Одеси нагадали про заборону використання на масових заходах радянської символіки
В Одесі правоохоронці посилили заходи безпеки, оскільки місто відзначає 74-ту річницю звільнення від нацистів.
На вулиці Одеси вийшли понад 1500 правоохоронців, посилені заходи безпеки Фото:www.rbc.ua

За даними регіонального управління Національної поліції, на вулиці вийшли понад півтори тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Нацгвардії.

В Одесі традиційними місцями проведення пам’ятних заходів, пов’язаних з історією Другої світової війни, є Алея слави з пам’ятником Невідомому матросу, що в парку імені Шевченка, і стела "Крила Перемоги" на площі 10 квітня.

Зокрема, на Алеї слави в такі дні зустрічаються представники патріотичної громадськості і проросійські налаштовані одесити. Майже завжди це призводить до конфліктів, пише "Радіо Свобода".

Сьогодні в парку імені Шевченка працюють спеціальні пропускні пункти - на Алею слави пускають через рамки з металодетектором.

Також у поліції нагадали жителям Одеси про заборону використання на масових заходах радянської символіки.

Нагадаємо, що минулоріч в Одесі біля пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави сталася сутичка.

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10 04 2018 09:19
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