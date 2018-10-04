На вулиці Одеси вийшли понад 1500 правоохоронців, посилені заходи безпеки
За даними регіонального управління Національної поліції, на вулиці вийшли понад півтори тисячі правоохоронців, в тому числі кількасот бійців Нацгвардії.
В Одесі традиційними місцями проведення пам’ятних заходів, пов’язаних з історією Другої світової війни, є Алея слави з пам’ятником Невідомому матросу, що в парку імені Шевченка, і стела "Крила Перемоги" на площі 10 квітня.
Зокрема, на Алеї слави в такі дні зустрічаються представники патріотичної громадськості і проросійські налаштовані одесити. Майже завжди це призводить до конфліктів, пише "Радіо Свобода".
Сьогодні в парку імені Шевченка працюють спеціальні пропускні пункти - на Алею слави пускають через рамки з металодетектором.
Також у поліції нагадали жителям Одеси про заборону використання на масових заходах радянської символіки.
Нагадаємо, що минулоріч в Одесі біля пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави сталася сутичка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности