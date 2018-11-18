На вулицях Києва два дні лунатимуть сирени – рятувальники просять не панікувати

Окрім того, 20 листопада з 14:30 до 16:30 відпрацьовуватимуть практичні заходи щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов'язаної з розповсюдженням небезпечної хімічної речовини (аміак) на ПрАТ "Оболонь". Під час навчання проводитимуть роботи з ліквідації наслідків НС, пов'язаних з розповсюдженням аміаку. Також будуть відпрацьовані питання евакуації з елементами тимчасового відселення населення, зокрема, осіб з інвалідністю.

У навчаннях цього дня на кожному з об'єктів планують залучити від 70 до 160 осіб та до 12 одиниць техніки.

21 листопада з 11:00 до 17:00 на території Державного університету інфраструктури та технологій (Київський інститут водного транспорту, Подільський район) рятувальники відпрацьовуватимуть практичні заходи щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення і ліквідацію наслідків підтоплення із залученням 80 учасників та 3 одиниць техніки.

Цього ж дня заплановане відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення. Ліквідації наслідків підтоплення відбуватимуться з з 11:00 до 17:00 на територіях КП "Київшляхміст" (Печерський район), ДП завод "Генератор" (Оболонський район). Теоретичні заходи відпрацьовуватимуть на території Міської дитячої клінічної лікарні №2 (Дніпровський район). До навчань на кожному з об'єктів залучать від 8 до 79 осіб та до 7 одиниць техніки.

22 листопада з 12:00 до 14:00 рятувальники планують відпрацювати практичні заходи щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, пов'язаної з проривом мережі на території ТОВ "Євро-Реконструкція" (ліквідація наслідків НС, пов'язаних з аварією та відключенням тепло- та електропостачання Дніпровського та Деснянського районів м. Києва). До навчань залучать 21 особу та 9 одиниць техніки.

Також у цей день з 10:00 до 15:00 на територіях ПАТ "Київмедпрепарат" (Шевченківський район), Дирекції "Автотранспошта" ПАТ "Укрпошта" (Солом'янський район), КП "ШЕУ" (Святошинський район) і Національного університету харчових технологій (Голосіївський район) відпрацьовуватимуть практичні заходи на суб'єктах господарювання в особливий період (запровадження правового режиму воєнного стану). На кожному з об'єктів планується залучити від 23 до 170 осіб та до 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.