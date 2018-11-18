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На вулицях Києва два дні лунатимуть сирени – рятувальники просять не панікувати

Рятувальні служби проведуть масштабні навчання з увімкненням сирени та застосуванням великої кількості техніки
З 20 до 22 листопада в Києві проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
На вулицях Києва два дні лунатимуть сирени – рятувальники просять не панікувати Фото: kyivcity.gov.ua

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, учасники навчань відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах столиці.

"Звертаємо увагу: 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада – у Дніпровському та Деснянському районах. Закликаємо мешканців міста не панікувати в разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань", – зазначили в КМДА.

20 листопада відбудеться теоретичне відпрацювання заходів щодо подолання наслідків несприятливих погодних умов на територіях ПАТ "Київський вітамінний завод" і Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі.

Також у цей день на пункті пропуску КП напрямок – Вишгород, Овруч (Оболонський район) проведуть відпрацювання практичних заходів щодо обмеження на в'їзд (проїзд містом) вантажного транспорту в разі погіршення погодних умов, які супроводжуються сильним снігопадом. Тут з 12:00 до 13:00 відпрацьовуватимуть обмеження в'їзду вантажного транспорту у місто.

Окрім того, 20 листопада з 14:30 до 16:30 відпрацьовуватимуть практичні заходи щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов'язаної з розповсюдженням небезпечної хімічної речовини (аміак) на ПрАТ "Оболонь". Під час навчання проводитимуть роботи з ліквідації наслідків НС, пов'язаних з розповсюдженням аміаку. Також будуть відпрацьовані питання евакуації з елементами тимчасового відселення населення, зокрема, осіб з інвалідністю.

У навчаннях цього дня на кожному з об'єктів планують залучити від 70 до 160 осіб та до 12 одиниць техніки.

21 листопада з 11:00 до 17:00 на території Державного університету інфраструктури та технологій (Київський інститут водного транспорту, Подільський район) рятувальники відпрацьовуватимуть практичні заходи щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення і ліквідацію наслідків підтоплення із залученням 80 учасників та 3 одиниць техніки.

Цього ж дня заплановане відпрацювання практичних заходів щодо евакуації населення внаслідок сильного підтоплення. Ліквідації наслідків підтоплення відбуватимуться з з 11:00 до 17:00 на територіях КП "Київшляхміст" (Печерський район), ДП завод "Генератор" (Оболонський район). Теоретичні заходи відпрацьовуватимуть на території Міської дитячої клінічної лікарні №2 (Дніпровський район). До навчань на кожному з об'єктів залучать від 8 до 79 осіб та до 7 одиниць техніки.

22 листопада з 12:00 до 14:00 рятувальники планують відпрацювати практичні заходи щодо захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, пов'язаної з проривом мережі на території ТОВ "Євро-Реконструкція" (ліквідація наслідків НС, пов'язаних з аварією та відключенням тепло- та електропостачання Дніпровського та Деснянського районів м. Києва). До навчань залучать 21 особу та 9 одиниць техніки.

Також у цей день з 10:00 до 15:00 на територіях ПАТ "Київмедпрепарат" (Шевченківський район), Дирекції "Автотранспошта" ПАТ "Укрпошта" (Солом'янський район), КП "ШЕУ" (Святошинський район) і Національного університету харчових технологій (Голосіївський район) відпрацьовуватимуть практичні заходи на суб'єктах господарювання в особливий період (запровадження правового режиму воєнного стану). На кожному з об'єктів планується залучити від 23 до 170 осіб та до 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

У КМДА стверджують, що транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період, спецтехніка перебуває у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.

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18 11 2018 22:23
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