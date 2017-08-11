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На виборах до Палати делегатів у Вірджинії вперше переміг трансгендер

Демократ Ральф Нортем переміг на виборах губернатора Вірджинії
В американському штаті Вірджинія демократка Даніка Роем стала першим відкритим трансгендером, яка здобула перемогу на виборах до законодавчого органу штату.
На виборах до Палати делегатів у Вірджинії вперше переміг трансгендер Фото: twitter.com/DavidSjoblomUSA

33-річна колишня журналістка, здобула перемогу над багаторічним членом Палати делегатів штату республіканцем Робертом Маршаллом, - повідомляє USA Today

 

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08 11 2017 11:32
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