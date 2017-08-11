На виборах до Палати делегатів у Вірджинії вперше переміг трансгендер Демократ Ральф Нортем переміг на виборах губернатора Вірджинії

В американському штаті Вірджинія демократка Даніка Роем стала першим відкритим трансгендером, яка здобула перемогу на виборах до законодавчого органу штату.

Фото: twitter.com/DavidSjoblomUSA

33-річна колишня журналістка, здобула перемогу над багаторічним членом Палати делегатів штату республіканцем Робертом Маршаллом, - повідомляє USA Today. Congratulations Danica Roem for making history as our first transgender politician! You are brave!

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