НОВИНИВ американському штаті Вірджинія демократка Даніка Роем стала першим відкритим трансгендером, яка здобула перемогу на виборах до законодавчого органу штату.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На виборах до Палати делегатів у Вірджинії вперше переміг трансгендер
Демократ Ральф Нортем переміг на виборах губернатора Вірджинії
Фото: twitter.com/DavidSjoblomUSA
33-річна колишня журналістка, здобула перемогу над багаторічним членом Палати делегатів штату республіканцем Робертом Маршаллом, - повідомляє USA Today.
Congratulations Danica Roem for making history as our first transgender politician! You are brave!
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08 11 2017 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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