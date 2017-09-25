На виборах до Сенату Франції партія Макрона провалилася

Новостворена центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" налічувала 29 місць в Сенаті і сподівалася збільшити своє представництво, але замість цього втратила двох сенаторів і тепер має 27 представників

У Франції в неділю переобрали 171 з 348 членів Сенату – верхньої палати парламенту, і впевнену перемогу на виборах здобули республіканці.

Кандидати від Республіканської партії після виборів отримали загалом 159 місць у Сенаті і зміцнили свої позиції. Раніше вони мали 142 місця, - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Journal du dimanche.

Новостворена центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" налічувала 29 місць в Сенаті і сподівалася збільшити своє представництво, але замість цього втратила двох сенаторів і тепер має 27 представників.

Після виборів у партії заявили, що вибори до Сенату "за своєю природою є більш важкими для молодого руху і не відображають новий політичний баланс".

Система голосування дійсно, як правило, надає перевагу місцевим політикам з традиційних партій, а не новачками у політиці, яких більшість у партії Макрона.

Сенаторів обирають більш ніж 75 000 виборних посадових осіб, включаючи членів Національних зборів (нижньої палати парламенту), мерів, регіональних та місцевих радників.

Багато місцевих виборних посадових осіб були незадоволені планом Макрона скоротити бюджети місцевої влади.

На відміну від Національної асамблеї - нижньої палати французького парламенту, - Сенат під час ухвалення законів має меншу вагу. Останнє слово залишається за членами Національної асамблеї, де партія Макрона має абсолютну більшість.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав п'ять указів, які реформують Трудовий кодекс, і оголосив, що всі заходи реформи вступлять в силу не пізніше 1 січня 2018 року.

Напередодні по всій території Франції 12 вересня відбулися масштабні протести протести проти трудової реформи. У протестах взяли участь понад 400 тисяч осіб.