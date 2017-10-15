На виборах президента Киргизстану лідирує кандидат від правлячої партії
Про це свідчать дані місцевого Центрвиборчкому.
Жеенбеков представляє пропрезидентську Соціал-демократичну партію. Станом на 18:40 за нього проголосувало понад 910 тис. виборців, тоді як за його основного суперника з опозиційної парламентської фракції "Республіка – Ата-Журт" Омурбека Бабанова – 560 тис. У лідера партії "Бутун Киргизстан" Адахана Мадумарова, що йде третім, – менш як 110 тис. голосів.
Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50% голосів виборців, які взяли участь у виборах.
У разі успішного завершення виборів уперше в сучасній історії Киргизії в країні буде здійснено процес мирної передачі влади. Колишні глави держави – Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв – були повалені внаслідок революцій і покинули країну.
Нинішній глава держави Алмазбек Атамбаєв, як того вимагає конституція, залишає свій пост після шести років керівництва країною.
Нагадаємо, 15 жовтня в Австрії відбувалися дострокові парламентські вибори, за результатами екзит-полів перемагає Австрійська народна партія, лідером якої є 31-річний глава МЗС Себастіан Курц.
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