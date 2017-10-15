Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На виборах президента Киргизстану лідирує кандидат від правлячої партії

У разі успішного завершення виборів уперше в сучасній історії Киргизії в країні буде здійснено процес мирної передачі влади
Провладний кандидат Сооронбай Жеенбеков перемагає на виборах президента Киргизстану.
На виборах президента Киргизстану лідирує кандидат від правлячої партії Фото: kloop.kg

Про це свідчать дані місцевого Центрвиборчкому.

Жеенбеков представляє пропрезидентську Соціал-демократичну партію. Станом на 18:40 за нього проголосувало понад 910 тис. виборців, тоді як за його основного суперника з опозиційної парламентської фракції "Республіка – Ата-Журт" Омурбека Бабанова – 560 тис. У лідера партії "Бутун Киргизстан" Адахана Мадумарова, що йде третім, – менш як 110 тис. голосів.

Для перемоги в першому турі необхідно набрати понад 50% голосів виборців, які взяли участь у виборах.

У разі успішного завершення виборів уперше в сучасній історії Киргизії в країні буде здійснено процес мирної передачі влади. Колишні глави держави – Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв – були повалені внаслідок революцій і покинули країну.

Нинішній глава держави Алмазбек Атамбаєв, як того вимагає конституція, залишає свій пост після шести років керівництва країною.

Нагадаємо, 15 жовтня в Австрії відбувалися дострокові парламентські вибори, за результатами екзит-полів перемагає Австрійська народна партія, лідером якої є 31-річний глава МЗС Себастіан Курц.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.