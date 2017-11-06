На виборах у Франції партія Макрона лідирує у першому турі
Соціалісти, які досі мали вплив у французькому парламенті, отримують приблизно 7,8% голосів. Про це свідчать дані, оприлюднені 11 червня ввечері після закриття дільниць, інформує DW.
На думку соціологів, партія Макрона може сподіватися за підсумками другого туру виборів на 390 місць із 577 у Національних зборах. Як зазначає AP, при цьому, очікується, що опозиція буде слабкою та поділеною між собою.
Фото: AP
Нагадаємо, що відповідно до мажоритарної системи, голосування у Франції проходить не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата у кожному виборчому окрузі.
Якщо кандидат набирає більше 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку двоє кандидатів з найбільшою кількістю голосів виходять у другий тур.
Другий тур виборів відбудеться 18 червня.
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