На виборах у Франції партія Макрона лідирує у першому турі

Консерватори здобувають від 21 до 21,5% голосів, "Національний Фронт" Марін Ле Пен - від 13 до 14%

За даними екзит-полів, у першому турі парламентських виборів Франції партія чинного президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші!" здобуває від 32,2 до 32,9% голосів.

Соціалісти, які досі мали вплив у французькому парламенті, отримують приблизно 7,8% голосів. Про це свідчать дані, оприлюднені 11 червня ввечері після закриття дільниць, інформує DW.

На думку соціологів, партія Макрона може сподіватися за підсумками другого туру виборів на 390 місць із 577 у Національних зборах. Як зазначає AP, при цьому, очікується, що опозиція буде слабкою та поділеною між собою.



Фото: AP

Нагадаємо, що відповідно до мажоритарної системи, голосування у Франції проходить не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата у кожному виборчому окрузі.

Якщо кандидат набирає більше 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку двоє кандидатів з найбільшою кількістю голосів виходять у другий тур.

Другий тур виборів відбудеться 18 червня.