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На виборах у Словенії перемагає чинний президент

Другий тур таки відбудеться – 12 листопада
Чинний президент Словенії Борут Пахор здобуває перемогу в першому турі президентських виборів у цій країні, які відбулися у неділю, 22 жовтня. Він набрав 47,1% голосів.
На виборах у Словенії перемагає чинний президент Фото: PIXSELL

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Державну виборчу комісію країни, яка обробила 99% бюлетенів.

Один з найсерйозніших опонентів Пахора – колишній комік і мер міста Камнік Мар’ян Сарек – набрав 25% голосів.

Явка склала 43,5% виборців.

Раніше екзит-поли показували перемогу Пахора вже в першому турі з результатом 56,2%.

Другий тур виборів відбудеться 12 листопада.

Також у виборах брали участь Людмила Новак від партії "Нова Словенія-Християнські демократи", Майя Макіївці-Бренчич ("Партія сучасного центру"), Ангела Ликович (рух "Голос за дітей і сім'ю"), Борис Попович ("Словенія назавжди"), Романа Томц ("Словенська демократична партія"), Сузана Лара Краусе (Словенська народна партія) та Андрій Шишко (рух "Об'єднана Словенія").

За даними державної виборчої комісії, право голосувати мають 1,7 мільйона словенців.

Посада президента є здебільшого "церемоніальною", однак президент очолює армію, а також призначає кількох високопосадовців, зокрема, главу Центробанку. Більшість його кандидатів має затвердити парламент.

Пахор, який колись працював моделлю, відомий своїми фотографіями в Instagram, на яких він демонструє виконання офіційних обов'язків, а також участь у різних спортивних заходах. Його передвиборча кампанія включала в себе 25 днів пішого маршруту, за які він пройшов близько 700 кілометрів, проводячи зустрічі з місцевими жителями. Він – колишній лідер лівоцентристських соціал-демократів і був прем'єр-міністром Словенії з 2008 по 2012 рік, у роки, що призвели до найгіршої фінансової кризи в історії країни.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах в Японії, які відбулись в неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

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22 10 2017 23:30
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